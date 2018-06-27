РИАМО - 27 июн. Подросток потерял сознание во время купания на Терлецких прудах на востоке Москвы, ему помогли прибывшие на место спасатели, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Восточный административный округ, Терлецкие пруды, спасен мальчик 2005 года рождения, который во время купания потерял сознание. Спасатели достали подростка из толщи воды», - сказал собеседник агентства.

По его словам, родственники мальчика, которые находились на берегу рассказали, что мальчик страдает болезнью сердца.

Представитель пресс-службы добавил, что спасатели вызвали бригаду скорой помощи, реанимация подростку не понадобилась.