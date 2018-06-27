РИАМО - 27 июн. В Ленинском районе Подмосковья организовано проведение доследственной проверки по выявленной в СМИ информации о загрязнении реки Купелинки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В среду в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что жители города Видное обнаружили в реке Купелинке всплывшую мертвую рыбу. Из сообщения СМИ следует, что со станции очистных сооружений сливают неочищенные бытовые сточные воды прямо в реку. Уровень сероводорода в десятки раз превышает норму. На жалобы жителей администрация района не реагирует.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Запланировано проведение необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.