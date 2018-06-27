РИАМО - 27 июн. В подмосковных Бронницах планируют построить гостиницу на 80 мест на месте снесенной библиотеки в центре города, в настоящий момент идут проектные работы, сообщил РИАМО в среду глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с Неволиным. Глава городского округа рассказал о планах по благоустройству, а также отчитался о проделанной работе.

«У нас есть проекты новых гостиниц, мы их будем реализовывать. Есть проект строительства гостиницы в центральной части Бронниц вместо снесенной библиотеки. Мы получаем и оформляем земельные отношения, инвестор оформляет участок в аренду, затем будет строить, гостиница на 80 мест. Сроки зависят от земельных правоотношений», - сказал Неволин.

Он подчеркнул, что наплыва болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Бронницах не наблюдается.

«Болельщики приезжают и уезжают. Думаю, что город посетили не более 1 тысячи болельщиков. Нет такого, как изначально нам говорили, что приедут десятки тысяч. Их количество небольшое, так как нет смысла находиться в городе, потому что попасть на базу, где находятся спортсмены, все равно нельзя», - пояснил Неволин.

На время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Бронницах остановилась сборная Аргентины. Команда живет и тренируется на базе СДЮСШОР имени Сыроежкина.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.