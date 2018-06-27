РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В микрорайоне Климовск Подольска 28 июня проведут торжественную церемонию закладки первого камня в строительство новой школы на 825 мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга Подольск.

Новое общеобразовательное учреждение на 825 мест появится на улице Революции в микрорайоне Климовск на месте недостроенной еще в советское время школы №7. В настоящее время старое здание снесли.

«Церемония закладки первого камня в строительство новой школы в микрорайоне Климовск Подольска состоится в четверг, 28 июня. Муниципальный контракт на строительно-монтажные работы заключен 11 мая 2018 года, сейчас ведутся работы по обустройству фундамента. Планируемый срок окончания строительства – IV квартал 2019 года», – говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено строительство здания переменной этажности (2-4), в котором разместят 33 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовую с обеденным залом на 300 посадочных мест, малый и большой спортивные залы, музейно-выставочную зону, актовый зал на 300 мест, библиотеку с медиатекой, медпункт, административные и вспомогательные помещения. Все учебные помещения оснастят необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса.

На прилегающей территории оборудуют зоны отдыха и подвижных игр, физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны. Планируется установка малых архитектурных форм, посадка деревьев, кустарников, посев газонов и устройство цветников. Здание сделают доступным для маломобильной группы населения, установят пандусы.

Надзор за строительством школы ведет отдел №6 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление».