РИАМО - 27 июн. Компания «Конфаэль», занимающаяся производством авторских кондитерских изделий, незаконно использовала шрифт FIFA на своем официальном сайте, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

«Ведомство установило, что «Конфаэль» размещал на своем официальном сайте баннер, где надпись: «Подарок к чемпионату мира по футболу 2018» была выполнена официальным шрифтом соревнований Dusha», – говорится в сообщении.

В настоящий момент компания убрала со своего сайта словосочетание «Чемпионат мира по футболу», однако сохранила остальную информацию, которая может сформировать у потребителя представление о FIFA. При этом на сайте компании осталась часть информации, выполненная шрифтом Dusha.

В действиях компании усматриваются признаки нарушения пункта 1 и 2 части 1 статьи 20 закона «О порядке проведения чемпионата мира по футболу 2018 года». УФАС возбудила дело в отношении «Конфаэль». Слушание назначено на 28 июня.