РИАМО - 27 июн. До 1 сентября в подмосковных Бронницах проведут благоустройство набережной вдоль реки Кожурновки, где создадут условия для прогулок и тихого отдыха, сообщил журналистам в среду глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с Неволиным. Глава городского округа рассказал о планах по благоустройству, а также отчитался о проделанной работе.

«До 1 сентября мы планируем еще одну пешеходную набережную сделать вдоль реки Кожурновки, протяженность ее достаточно большая, но мы ее разбили на несколько этапов и один из них реализуем до зимы», - сказал Неволин.

Он уточнил, что в рамках благоустройства на набережной смонтируют освещение и установят скамейки.

«Там будет благоустроенная территория с лавочками, с освещением, с установкой малых форм. Она будет сделана исключительно для того, чтобы люди могли отдыхать глядя на реку, без игровых элементов. Игровых элементов достаточно на пешеходной зоне, которую мы открыли», - добавил глава.