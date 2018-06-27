РИАМО - 27 июн. Жители Москвы могут проголосовать на портале «Активный гражданин» за лучший образ столицы в современных фильмах, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На «Активном гражданине» началось голосование за лучший образ Москвы в современных фильмах. Картина, которую выберут зрители, получит дополнительный балл во время финального голосования жюри», – написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в июле фильмы-финалисты покажут в сети «Москино».

В список для голосования попали кинокартины «Большой», «Притяжение», «Про любовь. Только для взрослых», «Нелюбовь», «Призрак», «Селфи», «Чистое искусство», «Мифы», «Любовь и Сакс», «Дед Мороз. Битва магов».