РИАМО - 27 июн. Управляющая компания «Квартал-2005» из подмосковной Балашихи установила порядка 15 архитектурных элементов, выполняющих роль цветников, во дворах и на улицах в микрорайоне Железнодорожный, говорится в сообщении пресс-службы городского округа Балашиха.

«Работу по установке малых архитектурных элементов во дворах и на улицах микрорайона Железнодорожный Балашихи управляющая компания «Квартал-2005» проводит с 2007 года. За это время мы установили около 15 композиций, которые также выполняют роль цветников. Каждый год мы устанавливаем по одной или две фигуры. Идея принадлежит генеральному директору компании Нине Титовой», – сказала заместитель генерального директора управляющей компании Ольга Карманова.

Она добавила, что самой популярной у жителей стала фигура персонажей Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова из кинокомедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новый приключения Шурика». А автомобиль, который по сюжету фильма они пытались остановить, перекрыв дорогу взявшись за руки, выполняет роль клумбы.

«Также во дворах и на улицах Железнодорожного есть фигуры клоуна Олега Попова, персонажи из отечественных мультфильмов, водопад. Многие из них делали сами жители. Резчик по дереву Евгений Ткаченко вырезал из дерева стелу к чемпионату мира по футболу-2018. Сергей Титов плетет из ивы корзины, в которые высаживают цветы», – отметила Карманова.

По ее словам, в управляющей компании также работает специальный производственный цех, в котором сотрудники организации делают фигуры из металла.

В 2017 году управляющая компания «Квартал-2005» стала одним из победителей муниципального конкурса «Мой двор – моя гордость!», который проводился по инициативе главы Балашихи Сергея Юрова. В 2018 году компания заняла второе место в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья» – победителям вручал награды губернатор Московской области Андрей Воробьев.