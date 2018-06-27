РИАМО - 27 июн. В подмосковных Бронницах восемь семей планируют переселить из аварийного дома в новые квартиры до декабря этого года, сообщил журналистам в среду глава городского округа Бронницы Виктор Неволин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с Неволиным.

«Губернатор дал поручение, к нему обратились жители с улицы Московской, 67. Условия у них для проживания были достаточно сложные. В результате был построен новый дом, в который мы до декабря месяца переселим жильцов, которые обращались к губернатору - восемь семей», - сказал Неволин.

Он добавил, что в городском округе идет плановая работа по расселению ветхого и аварийного жилья.

«Мы этим занимаемся. В следующем году будут еще расселяться дома, они в установленном порядке признаются аварийными и проводится работа по выделению земельного участка и получению разрешения на строительство», - отметил Неволин.