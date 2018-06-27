РИАМО - 27 июн. В подмосковном Ногинске построят физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, для этого выделили земельный участок площадью более чем в 3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком, который будет расположен на улице Климова города Ногинск», — сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Для этого выделен земельный участок площадью более 3,3 тысячи квадратных метров.

«Общая площадь здания переменной этажности (один-два этажа) составит 4,28 тысячи квадратных метров. Новое учреждение будет построено в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» за счет средств регионального и муниципального бюджетов», — уточнил Тагиев.

Согласно проекту, в комплексе предусмотрена ледовая арена размером 28 на 58 метров, которая будет построена по современным технологиям, а качество льда будет соответствовать мировым стандартам. Также предусмотрены четыре просторные и комфортные раздевалки, сауна, тренерские и судейские комнаты, общественная зона, холл, помещения для проката и заточки коньков.

На втором этаже будет расположен зал для общей физической подготовки, зал площадью 222 квадратных метра для занятий физической культурой и хореографией, раздевалки, тренерские помещения для хранения инвентаря. На втором этаже будет кафе, витражные окна которого будут выходить на ледовое поле.

Тагиев отметил, что всего в Подмосковье с начала 2018 года введено в эксплуатацию 12 объектов спортивного назначения, которые уже функционируют. Еще более 25 новых спортобъектов планируется сдать до конца текущего года.