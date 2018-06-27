РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. Главгосстройнадзор Московской области приступил к проверке строительства жилого дома возле деревни Бережки в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундамента. Планируемый срок завершения работ – второй квартал 2019 года», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Плановая проверка на объекте завершится 23 июля 2018 года. По проекту площадь 5-секционного 3-этажного жилого дома составит 4 220 квадратных метров. Здание рассчитано на 40 квартир, среди которых 16 однокомнатных, 16 двухкомнатных, восемь трехкомнатных. Площадь квартир – 2 093 квадратных метра.

На первом этаже разместят нежилые помещения общественного назначения. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроят парковочные места, детскую и спортивную площадки. Застройщиком выступает ООО «Бережки». Финансируется строительство за счет средств инвестора.