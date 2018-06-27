РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске отремонтируют дорогу в селе Покров от улицы Молодежная до улицы Мира в 2019 году, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в селе Покров на улице Молодежная до трассы М2 «Крым» на протяжении многих лет не могут проложить даже гравийную дорогу. В дождливую погоду жители не могут пройти без специальной обуви по улице.

«Ремонт участка дороги на улице Молодежная до соединения с улицей Мира в селе Покров предложен в план ремонта дорог на 2019 год. Информацию о включении в план можно получить в территориальном отделе администрации «Стрелковский» в конце IV квартала по телефону: 8(496)767-65-50», – сказала замглавы Подольска Ирина Бабакова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.