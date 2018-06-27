РИАМО - 27 июн. Руководители Москвы и Новосибирской области подписали новое соглашение о сотрудничестве, документ направлен на дальнейшее развитие торгово-экономических, научно-технических и культурных связей двух регионов России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мэр Москвы Сергей Собянин и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами. Новое соглашение развивает положения предыдущего двустороннего соглашения, подписанного 14 марта 2001 года. Срок действия нового соглашения – пять лет», – отмечается в сообщении.

Документ предусматривает создание условий для расширения межрегиональной кооперации в сфере транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, ЖКХ, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма, спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики.

Как отметил Собянин, Москва и Новосибирск – это важнейшие научные и промышленные центры России, от развития которых во многом зависит развитие всей страны в целом. Мэр Москвы поблагодарил новосибирских коллег за совместную работу и выразил уверенность, что новый документ позволит вывести сотрудничество субъектов Федерации на новый качественный уровень.

По словам Травникова, у Москвы и Новосибирской области давние партнерские отношения, которые заметно активизировались в последнее время. В частности, Новосибирской области интересен столичный опыт в сфере общественного транспорта и создания дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, Москва важна как рынок сбыта для новосибирской продукции.

В 2016 году товарооборот между московскими организациями и их новосибирскими партнерами составил 46,9 миллиарда рублей. Москва поставляет в Новосибирскую область продовольственные товары — мясные и рыбные консервы, колбасные изделия, молочные продукты, соки и томатные соусы, макароны, кондитерские изделия, чай и кофе, а также промышленную продукцию – компьютеры, лифты, железобетонные конструкции, часы и ювелирные изделия, мебель, ткани, обувь

В столицу из Новосибирской области ввозятся медицинские изделия, стальные трубы, прокат черных металлов, обои, лекарственные и косметические средства, а также продовольственные товары – пшеница и рожь, молоко, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты и другие.

Большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сфере образования, здравоохранения и культуры. В 2017 – начале 2018 года свыше 2,2 тысячи жителей Новосибирской области прошли лечение в московских городских больницах. Педагоги и учащиеся двух регионов принимают участие в научно-практических конференциях и семинарах.

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