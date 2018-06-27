РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июн. Сбор вещей для пострадавших при пожаре в частном доме на улице Карла Либкнехта в подмосковном Королеве организовали в городском благотворительном центре «Надежда», сообщается в группе центра в соцсети «Вконтакте».

Пожар в частном доме №24 на улице Карла Либкнехта в микрорайоне Первомайский произошел в ночь на 26 марта. Пострадавших нет, однако дом сгорел почти полностью.

«Многодетная семья Тепляковых с четырьмя детьми осталась без всего. Всех неравнодушных просим помочь в сборе вещей и денежных средств. Нужно все – от средств гигиены до бытовой техники, новое или в хорошем состоянии. Можно приносить в центр «Надежда» по адресу: улица Дзержинского, дом 7, с 28 июня по 1 июля с 17:00 до 18:00», – говорится в сообщении.

Также нужна одежда мужская, размеров 54-56, женская, размеров 46-48 и детская, для мальчиков 6, 8 и 10 лет.

Денежные средства в помощь жителям сгоревшего дома принимаются на волонтерскую карту фонда «Окно в мир». Номер карты – 5336690063638987. Собранные деньги будут по акту переданы в администрацию города.