РИАМО - 27 июн. Основными проблемами дачников в Московской области являются состояние дорог в СНТ, снабжение домов водой, электричеством и газом, а также вывоз мусора, сообщил журналистам в среду первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Сегодня мы уже получили две трети обратной связи - 7,5 тысяч обращений. И мы видим, что основная проблема, о которой говорят жители, наши дачники и садоводы - это дороги, водоснабжение, а также вопросы сетей, электричества, газа и, конечно, вопрос вывоза мусора», - сказал Чаплин.

Он отметил, что всего на территории Подмосковья насчитывается около 12 тысяч СНТ, более 2 миллионов земельных участков для садоводства и дачного хозяйства.

«Мы видим, что основная проблема - это дороги. В тех садовых товариществах, где соблюдаются нормы и требования, то есть вывозится мусор, заключены договоры, а также добросовестно платятся налоги, в первую очередь будут строиться дороги», - добавил Чаплин.

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