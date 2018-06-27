РИАМО - 27 июн. Депутат Наро-Фоминского городского округа Алексей Дуленков подал документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Московской области от Московского областного отделения «Партии народной свободы» («Парнас»), сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

«Дуленков Алексей Николаевич, представитель Московского областного отделения «Партии народной свободы», подал документы для выдвижения своей кандидатуры на должность губернатора Московской области», - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Воробьев является кандидатом от партии «Единая Россия». Аналогичное заявление подали заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин и политик Борис Надеждин от «Партии Роста». Также кандидат от Московского областного отделения партии «Альянс зеленых» Лилия Белова подала заявление в Мособлизбирком для выдвижения на должность губернатора региона.

Заявления в Мособлизбирком также подали заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции ЛДПР Кирилл Жигарев, зампред регионального парламента, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, муниципальный депутат из Чехова, кандидат от партии «Яблоко» Николай Дижур, первый секретарь комитета Московского областного отделения политической партии «Коммунисты России» Владимир Рязанов, председатель Московского областного регионального отделения партии «Национальный курс» Александр Солонкин, представитель Московского областного регионального отделения партии «Родина» Максим Шингаркин.

Постановлением Московской областной думы выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года.

Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 июня по 27 июня. Правом выдвижения кандидатов обладают исключительно избирательные объединения, выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения законом не предусмотрено.

В Подмосковье в единый день голосования будет открыто порядка 4,2 тысячи участковых избирательных комиссий.