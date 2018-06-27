РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В среду глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий предложил ректору Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Сергею Сейранову наладить прохождение практики студентами академии, он пообещал помочь с решением этого вопроса, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в МГАФКЕ в связи с десятилетием магистратуры прошел круглый стол на тему: «Перспективы развития отрасли физической культуры и спорта в Подмосковье». Участие в нем приняли министр физической культуры и спорта Роман Терюшков, Сейранов, студенты, магистранты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав МГАФК и представители спортивных учреждений Подмосковья.

«Я давно знаю МГАФК, здесь всегда везло на преподавательский состав и руководство. Сейчас студенты и преподаватели думают о заработной плате. Существует стабильность, перспективы. Надо сделать договоры на прохождение практики. Сегодня работодатель в этом не очень заинтересован, ведь должны быть финансовые поощрения. Надо это наладить», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что сейчас у студентов есть большие возможности для развития и построения карьеры. По его словам, в Люберцах выпускники МГАФКА смогут полноценно работать по специальности.