РИАМО - 27 июн. Столичная полиция провела проверку по обращению девушки, которая обвинила таксиста в попытке изнасилования, материалы проверки переданы в СК для принятия процессуального решения, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по столице.

«26 июня в полицию обратилась девушка 1989 года рождения, которая заявила о том, что водитель такси пытался ее изнасиловать. Сотрудниками полиции проведены необходимые мероприятия, в результате которых таксист был установлен. Материалы проверки по данному факту переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении.

Ранее москвичка Анна Брейн рассказала в Facebook о том, что 25 июня ее попытался изнасиловать водитель сервиса Uber. Девушке удалось сбежать и на следующий день она обратилась в полицию, однако там, по словам Брейн, ей не поверили и заставляют забрать заявление. Также девушка боится мести со стороны родственников и друзей задержанного водителя.