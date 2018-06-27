РИАМО - 27 июн. Сотрудники МВД России задержали злоумышленников, которые взломали более 500 тысяч учетных записей клиентов торговых сетей и совершали покупки на сворованные бонусные баллы, по данному факту в столице возбудили уголовное дело, сообщается на сайте МВД России.

«Специалисты управления «К» МВД России совместно с коллегами из Рязанской и Астраханской областей, а также специалистами компании Group-IB пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в неправомерном доступе к базам данных торговых сетей и последующей продаже учетных записей клиентов», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Получив доступ к балансам карт посредством специальных программ автоматического перебора паролей, участники организованной группы совершали покупки на имеющиеся бонусные баллы в магазинах розничной торговли. Кроме того, они продавали взломанные аккаунты третьим лицам.

«Установлено, что таким образом скомпрометировано более 120 тысяч учетных записей клиентов одной из торговых сетей. Взломаны более 500 тысяч учетных записей, поскольку многие пользователи используют одну и ту же комбинацию логина и пароля для регистрации на различных интернет-ресурсах», — добавляется в сообщении.

Следователями ОМВД России по Басманному району Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны 19-летний лидер группы, который обладает необходимыми знаниями в сфере компьютерной информации, и его 18-летний сообщник, осуществлявший неправомерный доступ к базам данных.

При проведении обысков изъяты компьютерная техника и носители информации, устройства связи, банковские карты.

В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех эпизодов их противоправной деятельности.