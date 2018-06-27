РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июн. Клуб «Элмонт» из подмосковного Королева уступил «Кристаллу» из Санкт-Петербурга в матче чемпионата России по пляжному футболу, сообщается в группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Матчи второго этапа чемпионата России по пляжному футболу проходят в Саратове. Игра шестого тура чемпионата между «Элмонтом» и «Кристаллом» состоялась в среду.

«Матч «Элмонт» – «Кристалл» завершился со счетом 4:7. Результат по периодам – 2:1, 1:2, 1:4. Голы у «Элмонта» забивали Иван Константинов, Анатолий Рябко, Павел Московцев, Юрий Горчинский», – говорится в сообщении.

После шести туров «Элмонт» занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч в рамках чемпионата России команда проведет 28 июня. «Элмонт» сыграет в против команды «Крылья Советов» из Самары.