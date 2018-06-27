РИАМО - 27 июн. Двое подмосковных теннисистов поедут на турнир Большого шлема в Великобританию, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Лондоне со 2 по 15 июля пройдет чемпионат мира по теннису. Общий призовой фонд турнира составляет 20 миллионов долларов.

«В составе сборной России на травяной корт Уимблдона выйдут двое подмосковных теннисистов: Карен Хачанов, который занимает 36-ю строчку мирового рейтинга, и Анастасия Павлюченкова – 28-я в мире», – говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал спортсменам успехов.

«Уимблдон – старейшее международное теннисное событие. В этом престижном турнире принимают участие только сильнейшие ракетки мира, среди которых подмосковные спортсмены – Карен Хачанов и Анастасия Павлюченкова. Оба теннисиста занимают высокие строчки мирового рейтинга, у них есть все шансы пройти также далеко в предстоящем мейджоре», – отметил министр.