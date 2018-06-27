РИАМО - 27 июн. «Мособлэнерго» выявило 388 бесхозяйных электросетевых объектов на территории Солнечногорского района Московской области, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Благодаря действиям компании, в настоящий момент большинство обнаруженных объектов оформляется в муниципальную собственность. 46 из них уже оформлены в собственность Московской области, 18 объектов эксплуатируются по договорам аренды», – говорится в сообщении.

Специалистами «Мособлэнерго» выявляют и оформляют бесхозяйные сети и подстанции, для того чтобы повысить надежность электроснабжения в Солнечногорском районе. На 13,5% снижена удельная повреждаемость в сетях, на четверть сокращено время восстановления электроснабжения. Сегодня этот показатель составляет 1 час 37 минут против более двух часов в 2013 году.

«Достичь позитивных результатов позволил целый комплекс действий, которые компания проводит на всей территории обслуживания. В консолидированных электросетях проведена оптимизация структуры диспетчерского управления, внедрены единые технологические стандарты и усилен контроль за исполнением нормативов. Решать оперативные вопросы в кратчайшие сроки также помогает единая система взаимодействия и взаимопомощи в аварийных ситуациях», – сообщил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков.

Консолидация электросетевых активов Московской области проводится с 2010 года с целью повышения качества и надежности электроснабжения в регионе. Решение о передаче муниципального электросетевого имущества принято советами депутатов Солнечногорского района, сельских поселений Луневское, Кривцовское, Смирновское, Пешковское, Соколовское, Кутузовское, городских поселений Ржавки, Поварово, Солнечногорск, Менделеево.