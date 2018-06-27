РИАМО - 27 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили состояние детских площадок в подмосковной Рузе, с сначала теплого сезона было ликвидировано более 30 нарушений, сообщила в среду начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.

На территории Рузского городского округа находятся 153 детские игровые и 22 физкультурно-оздоровительные площадки. Все объекты постоянно контролируют инспекторы территориального отдела №30 Госадмтехнадзора Московской области в течение года. Так на сегодняшний день инспекторы проверили все 175 детских объектов.

«Постоянное внимание надзорных органов повысило качество контроля за состоянием детских игровых и спортивных площадок со стороны ответственных лиц, но полностью не исключило нарушения требований действующего законодательства в содержании детских игровых элементов и территорий, на которых находятся объекты детского времяпрепровождения», - сказала Витушева.

По ее словам, с начала теплого время года в Рузе инспекторами добились исправления 32 нарушений в содержании детских игровых и спортивных объектов.

Как уточнила руководитель надзорного ведомства, благодаря работе инспекторов с начала года более 40 игровых элементов на детских площадках стали безопасными для детских игр, они приведены в надлежащее состояние не только по предписаниям, но и в процессе работы с ответственными лицами администрации Рузского городского округа.

«Проводится работа по выявлению устаревших, травмоопасных игровых элементов их демонтажу и замене новыми игровыми элементами», - добавила Витушева.