РИАМО - 27 июн. В Подмосковье на минувшей неделе по предписаниям административно-технических инспекторов устранили 14 нарушений норм благоустройства при проведении земляных работ, сообщила в среду руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«После вмешательства наших сотрудников девять организаций, проводящих работы без получения ордера, были вынуждены обращаться в органы местного самоуправления для получения соответствующих разрешений. Еще три организации, не благоустроившие территорию после окончания работ, были вынуждены устранять последствия организации разрытия: выравнивать территорию и восстанавливать нарушенное ими асфальтовое покрытие автомобильных дорог», – сказала Витушева.

Две организации привели в порядок территории, прилегающие к местам проведения работ, восстановили ограждения и убрали складировавшиеся стройматериалы, добавила она.

По ее словам, за игнорирование требований областного законодательства ответственным лицам и организациям выписали три предупреждения и назначили штрафы на сумму около 100 тысяч рублей.

В результате проверок Госадмтехнадзора Московской области на минувшей неделе в Подмосковье ликвидировали свыше 800 нарушений благоустройства, включая места отдыха у воды, дороги и другие объекты.