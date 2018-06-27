РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. В Люберцах министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков и ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Сергей Сейранов в среду подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в МГАФКЕ в связи с десятилетием магистратуры прошел круглый стол на тему: «Перспективы развития отрасли физической культуры и спорта в Подмосковье». Участие в нем приняли глава Люберец Владимир Ружицкий, студенты, магистранты, аспиранты, профессорско-преподавательский состав МГАФК и представители спортивных учреждений Подмосковья.

«Мы заинтересованы в выпускниках, готовы предоставить все условия для их трудоустройства. Физическая культура и спорт – базовая отрасль. Мы готовы вас пригласить (на работу – ред.)», – сказал Терюшков.

Он добавил, что за последний год в Подмосковье, в том числе и в Люберцах, построили более 100 физкультурно-оздоровительных комплексов. По словам министра, сейчас нужен квалифицированный тренерский состав.

«Средняя зарплата тренера – 45 тысяч рублей. Если тренер заслуженный, воспитавший олимпийского чемпиона, то он зарабатывает 250 тысяч рублей», – пояснил Терюшков.

Основными целями сотрудничества по подписанному соглашению является партнерство в области стажировок студентов МГАФКА и их дальнейшего трудоустройства, в том числе в министерство физической культуры и спорта Подмосковья, и развитие спортивного волонтерства.

«Мы стараемся, чтобы вы (выпускники – ред.) шли работать по специальности. И, конечно, в государственные учреждения. Государство сейчас многое для этого делает», – подчеркнул Сейранов.

В Московской государственной академии физической культуры обучается 2 561 студент, из них 1 340 – на дневном отделении. Студенты и выпускники академии завоевали более 900 медалей на Олимпийских играх, чемпионатах Мира и Европы. Более 50 выпускников стали заслуженными тренерами СССР и Российской Федерации.