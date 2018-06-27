РИАМО - 27 июн. Москвичка Анна Брейн рассказала в Facebook о том, как ее попытался изнасиловать водитель сервиса Uber, а когда девушка обратилась в полицию, правоохранители стали оказывать на нее давление, чтобы она забрала заявление.

«Позавчера (25 июня - ред.), вызвав в 21:01 Uber из гостей до дома, я попала в очень неприятную ситуацию. Я бы сказала, в самую чудовищную ситуацию в своей жизни», - написала девушка.

По словам Брейн, на полпути к дому водитель неожиданно заблокировал двери и поехал в обратную сторону, остановился в безлюдном месте и попытался ее изнасиловать. Девушке удалось нащупать кнопку разблокировки двери и выбежать из машины. На улице Брейн бросилась к прохожим с просьбой помочь.

Москвичка рассказала, что на следующий день после попытки изнасилования она написала заявление в полицию и сняла побои - злоумышленник ударил девушку по лицу, когда она пыталась вырваться.

Брейн добавила, что Uber отказался сообщить ей госномер машины и телефон водителя, однако его нашли благодаря дорожным камерам.

«Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Однако он не сидит за решеткой в темнице сырой, а всего лишь находится под подпиской о невыезде. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но следователи и полицейские оказывают на меня мощнейший прессинг, делая все для того, чтобы я забрала заявление. Мол, я сама предложила таксисту свои услуги, он за них не заплатил и я со зла все это придумала», - добавила девушка.

По словам Брейн, правоохранители угрожают ей ответственностью за дачу ложных показаний, оскорбляют, «называют психичкой, наркоманкой и алкоголичкой, у которой галлюцинации». Она также призналась, что боится мести со стороны родственников и друзей задержанного водителя.

«Я понимаю, что самое страшное еще впереди, но не считаю, что должна забирать заявление. Преступник должен быть наказан», - заключила девушка.

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