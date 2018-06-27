РИАМО (РЕУТОВ) - 27 июн. Мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией, состоялось в музейном комплексе Реутова, в нем приняли участие 35 воспитанников городского молодежного центра, сообщил в среду координатор партийного проекта «Здоровое будущее», руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Реутова, главврач городской поликлиники №1 Геннадий Коконин.

«Каждый из участников был вовлечен в театрализованное представление, прошедшее в формате традиционного судебного заседания. Видеофильм о формировании вредных привычек можно было увидеть на экране. В результате «судья», в роли которого выступил пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Дмитрий Дернов, вынес обвинительный «приговор» всем наркодельцам за поломанные человеческие судьбы», – сказал Коконин.

Он добавил, что перед ребятами также выступил депутат городского совета, руководитель исполкома партии «Единая Россия» городского округа Дмитрий Легчилов.

По данным Реутовского информагентства, после окончания мероприятия участники прошли по улицам, раздавая прохожим листовки и буклеты, посвященные теме борьбы с наркотиками.

«Подобные мероприятия мы считаем крайне важными, современными и своевременными. Ведь от того, что мы сейчас заложим в наших детей, какой вектор развития зададим им, зависит будущее не только нашего города, но и всей страны в целом», – заключил Коконин.

Партийный проект «Здоровое будущее» стартовал в Реутове в январе 2018 года.