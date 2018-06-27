Летняя жара, которая установилась в Московском регионе, позволила многим жителям Подмосковья открыть купальный сезон. Всего этим летом в Московской области будет работать более 200 официальных пляжей и мест отдыха у воды, где дежурят спасатели и медики.
К оснащению пляжей и мест отдыха на воде без купания предъявляются одинаково высокие требования: на них должно быть обеспечено дежурство спасателей и медперсонала, проведено благоустройство, налажен сбор и вывоз мусора, созданы условия для комфортного пребывания отдыхающих, отметили в пресс-службе зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.
Если летом 2013 года официальных пляжей и мест отдыха на воде в Подмосковье было лишь 70, то в 2017 году уже 184. В 2018 году планируется открыть еще 18 новых пляжей и мест отдыха на воде, и довести их общее количество до 202.
В течение 5 лет в Подмосковье проводится работа по увеличению количества официальных пляжей, на которых дежурят спасатели и медперсонал, благодаря этому снижается количество погибших на водоемах – за прошлый купальный сезон 2017 года в сравнении с сезоном 2016 года было сохранено 10 человеческих жизней.
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