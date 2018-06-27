РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске открылся бизнес-форум «Готовые и новые решения для малого и среднего бизнеса», в среду для участников прошла лекция представителя компании «Metro», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В ресторане «Отдых» в горокруге в среду открылся бизнес-форум «Готовые и новые решения для малого и среднего бизнеса в Подольске» с выступления представителя компании «Metro», который рассказал о трендах и франчайзинге.

«В нашей компании модель, которую мы пропагандируем – это удобство. Кроме того, мы делаем ставку на экономии времени, сервисе и так далее. Соответственно предпринимателям, которые планируют или открыли уже свой магазин (продуктовый), мы предлагаем франчайзинг. В планах, конечно же, чтобы наши сетевые магазины («Metro» – ред.) были доступны и удобны каждому. В том числе находились в близкой доступности и соответствовали запросам и требованиям покупателей», – сказал представитель.

Организатором форума является член общественной палаты горокруга Ольга Писцова, а также организатор форума «Перспективы развития ресторанного бизнеса и сервиса Подольска» Ксения Кашаева. В нем принимают участие представители малого и среднего бизнеса округа. Мероприятие продлится до 18:00 и завершится дискуссией и кофе-брейком.