РИАМО - 27 июн. Глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров назвал неизбежным ввод ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой могут рассчитываться физические лица в России, сообщает в среду РИА Новости.

Несколько лет назад в Госдуму внесли законопроект об ограничении сумм по наличным расчетам, однако из-за экономического спада в стране он не был принят. В январе этого года министр финансов РФ Антон Силуанов предложил вернуться к данной инициативе, но подчеркнул, что в ближайшие два года она реализовываться не будет.

«Еще несколько лет назад было законодательное предложение внести максимальный порог расчета физлиц наличными в 600 тысяч рублей, но оно не было принято. В странах Западной Европы, например в Италии, если захочешь расплатиться наличными на сумму больше одной тысячи евро, откажут, нужно платить по безналу», — отметил Озеров.

Эксперт признал, что сейчас население России не готово отказаться от наличных средств в пользу безналичных. Тем не менее в стране неуклонно растет доля платежей по банковским картам.

«Мы видим увеличение доли использования карт. Доля безналичной оплаты в 2015 году составляла 27%, а в 2017-м — уже 38%. Это очень положительная тенденция, поэтому достижение уровня 50%, полагаю, не за горами», — сказал Озеров.

Банкир также обратил внимание на растущую популярность бесконтактной оплаты.

«Распространенная сейчас оплата с помощью смартфонов — это как раз другая форма. Будут ли это часы, кольцо или брелок — уже вторично, самое главное, чтобы была возможность удостоверять личность и платить онлайн. Внедряются системы аутентификации с помощью отпечатка пальца и сетчатки глаза — все это вопрос технологий, что будет удобнее и дешевле для потребителя», — отметил эксперт.

Ранее пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу сообщала, что количество выданных платежных карт в Московском регионе в первом квартале 2018 года увеличилось на 2,7% и достигло порядка 63 миллионов, при этом число операций по картам выросло почти в полтора раза.

«Вредный налог»: как повышение НДС в России может повлиять на цены>>