РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июн. В подмосковном Королеве по техническим причинам изменили место празднования Дня молодежи 30 июня, праздник состоится на площади у гипермаркета «Глобус», сообщается в группе события в социальной сети «Вконтакте».

Ранее сообщалось, что праздник Дня молодежи состоится на стадионе «Вымпел».

«Место проведения Дня молодежи изменилось – мы будем ждать гостей 30 июня в 16:00 на площади у гипермаркета «Глобус». По техническим причинам также изменилась программа мероприятия – отменяются соревнования по волейболу, стритболу и футболу», – говорится в сообщении.

На празднике пройдут другие спортивные мероприятия, также будут работать площадки молодежных общественных организаций, на которых пройдут мастер-классы, викторины и игротека.