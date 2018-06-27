РИАМО – 27 июн. Данные сервиса Downdetector свидетельствуют о том, что в работе мессенджера Telegram произошел сбой, передает в среду Газета.ru.

«О проблемах в работе сообщают пользователи США, Ирана, России, Израиля, Италии, Бельгии, Франции и других стран Европы», - говорится в сообщении.

Приложение и десктоп-версия, а также сайт Telegram.org недоступны. Причина сбоя пока что неизвестна.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.