РИАМО - 27 июн. По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая компания «Сфера» вернула жителям многоквартирного дома в подмосковном Красногорске более 700 тысяч рублей переплаты за отопление, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«При проверке обращения жителей дома инспекторы выяснили, что «Сфера» при расчете платы за отопление учитывала объем тепловой энергии, ушедший на подогрев воды в целях предоставления услуги горячего водоснабжения», – говорится в сообщении.

Руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков отметил, что такой порядок расчетов не соответствовал требованиям правил предоставления коммунальных услуг. Жилищные инспекторы выдали управляющей компании предписание о проведении перерасчета в течение ближайшего платежного периода.

Всю необходимую сумму «Сфера» вернула пострадавшим жителям дома №18 на Красногорском бульваре.