РИАМО - 27 июн. Минэкологии поставило на кадастровый учет памятник природы областного значения «Местообитание кортузы Маттиоли на выходах известняков в долине реки Москвы», который расположен на землях Рузского округа и Одинцовского района, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В границах особо охраняемой природной зоны отмечено большое видовое разнообразие: на территории памятника природы зафиксировано обитание 76 видов позвоночных животных, относящихся к 15 отрядам.

«Среди них чрезвычайно редкие в регионе рукокрылые – ночница Наттерера и прудовая ночница, а также речная выдра. Сама кортуза Маттиоли, многолетнее растение семейства первоцветных, является реликтом третичной флоры и занесена в Красную книгу Московской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения», – сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган.

Памятник природы был создан в середине 80-х годов прошлого века, но до последнего времени имел только описательные границы. Территория подвержена негативному антропогенному воздействию, наибольший вред экосистемам наносят стихийные туристы.

«Кроме того, долина реки Москвы интенсивно зарастает борщевиком Сосновского. Установление четких границ ООПТ позволит сотрудникам Минэкологии эффективнее отслеживать соблюдение режима особой охраны заповедного места и проводить природоохранные мероприятия», – заключил Коган.