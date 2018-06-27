РИАМО – 27 июн. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что матч футбольных сборных России и Испании, намеченный на 1 июля, будет обязательно смотреть, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я, конечно, буду смотреть, буду болеть. Приду или нет, пока еще не знаю», – сказал глава государства.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России сыграет с испанцами. Встреча пройдет на столичном стадионе «Лужники» в 17:00 по московскому времени 1 июля.

Примечательно, что за всю историю сборные Испании и России встречались только шесть раз, но победить команду с Пиренейского полуострова россиянам ни разу не удалось.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.