РИАМО - 27 июн. Более 1,5 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом в дни групповых матчей чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Услугами проезда в электропоездах «Ласточка» Московского центрального кольца 14, 17, 20 и 26 июня, когда на стадионе «Лужники» проходили групповые игры в рамках чемпионата мира по футболу FIFA-2018, воспользовались более 1,5 миллионов пассажиров. Транспортно-пересадочный узел «Лужники» МЦК принял более 110 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Для удобства болельщиков и туристов в дни матчей на стадионе «Лужники» изменен режим работы одноименной станции МЦК: за два часа до начала игры - только на выход, во время – в обычном режиме, а два часа после матча – только на вход.

Кроме того, железнодорожники продлили период, когда «Ласточки» курсируют каждые пять минут. Принятые меры обеспечивают максимально комфортную поездку.

«В дни поздних матчей стадии плей-офф на стадионах в Москве – 3 и 11 июля – МЦК будет работать до 3 часов ночи. Также 27 июня и 1, 3, 11 и 15 июля будет продлен минимальный – пятиминутный – интервал движения между «Ласточками», - добавляется в материале.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.