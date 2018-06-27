РИАМО - 27 июн. Около 300 миллионов рублей потратят на благоустройство Пестовского парка в подмосковной Балашихе в течение 2018-2019 годов, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Жители микрорайона Железнодорожный в Балашихе давно мечтают о преобразовании излюбленного места отдыха. После выделения дополнительных средств при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы разработали проект реконструкции Пестовского парка и провели публичные слушания. На благоустройство парка в 2018 году выделено 120 миллионов рублей. Еще 180 миллионов будет потрачено в 2019 году», – сказал Юров.

Он добавил, что в парке сделают детские площадки из натурального дерева с применением ассиметричных форм, а также обустроят пруд, амфитеатр и спортивные площадки.

«Сделаем парк максимально экологичным. Минимум вмешательства в природу, максимум сохранения того природного ландшафта, который на сегодняшний день есть в парке», – пояснил Юров.

В 2017 году в Пестовском парке восстановили дорожки, установили новые фонари, убрали поваленные деревья. Работы по благоустройству планируется начать в июле этого года.