РИАМО - 27 июн. В подмосковных Мытищах 30 июня пройдет экскурсия «От чистой воды к густой воде», Центральная пригородная пассажирская компания организует трансфер, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «ЦППК».

«Тридцатого июня в старинном подмосковном городе Мытищи пройдет экскурсия «От чистой воды к густой воде». Присоединиться к ней могут все желающие, в том числе иностранные туристы. На протяжении поездки группу будет сопровождать гид-переводчик», - говорится в сообщении.

ЦППК как пригородный пассажирский перевозчик обеспечивает трансфер группы на комфортабельном электропоезде. Время в пути от Ярославского вокзала до станции Мытищи займет всего 20 минут.

Путешественники увидят первый в России водопровод, построенный во времена Екатерины II, познакомятся с историей города, осмотрят здание вокзала. Специально для гостей города будет организовано чаепитие: любимый русский напиток приготовят в огромном самоваре.

«Также путешественники примут участие в экскурсии с дегустацией на заводе Московской пивоваренной компании. Для записи необходимо заполнить форму: http://travel.central-ppk.ru/recomends_details.php?page=3131», - уточняется в материале.

Экскурсия «От чистой воды к густой воде» входит в список из 10 тематических поездок, подготовленных для болельщиков чемпионата мира по футболу.