РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 июн. В День семьи, любви и верности, 8 июля, в подмосковном Королеве состоится семейный фестиваль «Family Fest», в рамках которого для гостей проведут лекции и мастер-классы, сообщается на сайте администрации города.

Фестиваль «Family Fest» состоится 8 июля около мемориала Славы, праздник начнется в 12:00. В рамках фестиваля будут работать спортивные и интерактивно-образовательные площадки, подготовленные различными организациями.

«В зоне спорта дети от 2,5 лет смогут принять участие в разминке и конкурсах от детского футбольного клуба, а юные пилоты научатся запускать планеры. В то же время, для взрослых будут прочитаны лекции на темы: «Этапы роста ребенка от рождения до 12 лет»; «Позитивная дисциплина»; «Границы и правила в семье», а представители школы устного счета «Соробан» расскажут, как научить ребенка использовать оба полушария мозга для продуктивной работы. Также вас ждут несколько зон с развлечениями и мастер-классами», – говорится в сообщении.

Ознакомиться с полным списком праздничных мероприятий, жители Королева могут на сайте городской администрации.

Также в этот день в Королеве впервые состоится «Семейный марш». Семьи стартуют в 16:00 от ЗАГСа на проспекте Королева и пройдут до мемориала Славы. Эта акция в поддержку традиционных семейных ценностей организована по инициативе некоммерческой организации «Здоровый регион». Принять участие в марше смогут все желающие.