РИАМО - 27 июн. В Подмосковье оценят качество услуг почти в 60 социальных учреждениях Подмосковья, занимающихся обслуживанием семей и детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Независимая оценка качества предоставления услуг осуществляется в рамках реализации федерального закона от №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования».

«В 2018 году 57 учреждений социального обслуживания семьи и детей Подмосковья пройдут независимую оценку качества предоставления социальных услуг», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В период с 2014 по 2016 год независимую оценку качества оказания социальных услуг провели во всех учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги.

В 2017 году осуществлено повторное проведение независимой оценки качества оказания социальных услуг 83 организациями социального обслуживания Московской области – порядка 50% от всех организаций социального обслуживания. Также независимой оценкой были охвачены две негосударственные организации.

Оценка проводится в соответствии с приказом Минтруда России по пяти показателям: открытость и доступность информации об организации социального обслуживания (0-15 баллов); комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения (0-8 баллов); время ожидания предоставления услуги (0-2 балла); доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций социального обслуживания (0-3 балла); удовлетворенность качеством оказания услуг (0-5 баллов).