РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июн. В подмосковном Подольске оцифровали более 300 ям, которые дорожные службы планируют заделать к 15 августа, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске начали оцифровку ям на дорогах с помощью специального приложения «Ямы во дворах», чтобы затем их устранить. Выбоины и ямы фотографируют с указанием их точных координат. Информация поступает в базу данных ответственных ведомств, где регистрируют параметры и срок устранения. Данные передают дорожным службам, которые выезжают на место ремонта с нужным объемом материла, заделывают ее, снова фотографируют, результат отправляют в систему контроля.

«На данный момент в Подольске оцифровали более 300 ям. МБУ «Подольскавтодор» в настоящее время заключило муниципальные контракты на устранение ям на общую сумму около 9 миллионов рублей и общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров. Ямы во всех дворовых территориях рабочие планируют устранить до 15 августа», – говорится в сообщении.

Подрядные организации уже приступили к работам, на улице Мичурина в микрорайоне Климовск на данный момент специалисты фрезеруют ямы. Ремонт дорог основной части Подольска проведут подрядные организации «Дорожные работы», «ВегаСтрой» и Подольское ДРСУ; в микрорайонах Климовск, Кузнечики, территориальных отделах Львовский, Лаговский, Дубровицкий и Стрелковский – компания «МастерОК». Контроль за работами возложен на Госадмтехнадзор и общественные организации.