РИАМО - 27 июн. Организаторы митинга против повышения пенсионного возраста получили окончательный отказ в его проведении от столичных властей, это обусловлено проведением чемпионата мира по футболу, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Принято решение, окончательно отказали представителям левых сил в проведении в городе 4 июля митинга против изменения в РФ пенсионного законодательства», - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что заявка была подана на проведение митинга на площади Революции, позже – в более отдаленных местах от центра. Отказ в согласовании обусловлен указом президента РФ о запрете проведения массовых мероприятий на время чемпионата мира по футболу. Правоохранительные органы «имеют предварительную информацию, по которой невозможно согласовать мероприятие ни на одной площадке в Москве».

Правительство России предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.