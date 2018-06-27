РИАМО - 27 июн. Количество выданных платежных карт в Московском регионе в первом квартале 2018 года увеличилось на 2,7% и достигло примерно 63 миллионов, при этом число операций по картам выросло почти в полтора раза, говорится в сообщении Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«По итогам первого квартала 2018 года на территории Московского региона число выданных платежных карт выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве число платежных карт (расчетных и кредитных) составило более 50,8 миллиона, в Московской области – почти 12 миллионов карт, свидетельствует статистика Банка России», – отмечается в сообщении.

Все чаще в Москве и Московской области карты используются для безналичных транзакций. Так, количество операций по платежным картам по оплате товаров и услуг выросло почти на 50%, объем таких операций увеличился на 37%.

Для безналичных операций в Московском регионе карты использовались в 20 раз чаще, чем для снятия наличных. А в денежном выражении объем операций по оплате товаров и услуг составил около 55% от общего объема операций по картам.

В целом за январь-март 2018 года на территории Москвы и Подмосковья картами воспользовались почти 2,4 миллиарда раз на сумму порядка 3,3 триллиона рублей.