РИАМО - 27 июн. Во время встречи сборных команд Сербии и Бразилии на стадионе «Спартак» в рамках чемпионата мира по футболу задействуют около 4 тысяч волонтеров, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы оргкомитета «Россия-2018».

«Сегодня в мероприятиях матча на «Спартаке» задействованы 1898 волонтеров оргкомитета «Россия-2018» и 1956 городских волонтеров», - сказал собеседник агентства.

В среду на московском стадионе «Спартак» пройдет матч чемпионата мира FIFA 2018 в России между Сербией и Бразилией. Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.