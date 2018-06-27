РИАМО - 27 июн. Свыше 11,5 тысяч предложений пришло на официальный сайт мэра столицы, на горячую линию Мосгоризбиркома, а также сотрудникам МФЦ от москвичей из разных субъектов России по созданию участков на выборах мэра за пределами города, сообщил журналистам руководитель рабочей группы Избирательной комиссии столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Более 11,5 тысяч обращений поступило из различных регионов России. Пальму первенства занимают такие близлежащие области - это Московская, Тверская, Тульская, Владимирская, Ярославская и Калужская», - сказал Шапошников.

Он отметил, что даже поступило обращение установить избирательный участок на территории Абхазии.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.

Процесс подписания соглашений по образованию «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы за пределами столицы начнется после 1 июля.