РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июн. Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья выявили нарушения при проверке строительства детского сада в Люберцах, рейд проходил в рамках акции «Осторожно каникулы», недочеты оперативно устранили, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы надзорного ведомства в рамках акции «Осторожно каникулы» проверили строительную площадку в северо-восточной части городского округа Люберцы, где ведется строительство детского сада.

«В ходе проверки обнаружено, что информационный щит располагался в ненадлежащем месте, также инспекторским составом зафиксировано, что на объекте не был установлен пункт мойки колес. Участники строительства оперативно устранили выявленные замечания, стройплощадка приведена в порядок. В настоящее время на объекте ведется монтаж фундаментной плиты», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь здания переменной этажности составит 3 541 квадратный метр. Детский сад рассчитан на 250 мест дневного пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В нем разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, бассейн, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения.

Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2018 года. Заказчиком объекта выступает ООО «Самолет Девелопмент». Финансирование осуществляется за счет средств инвестора.

«Задача инспекторского состава напомнить всем участникам строительства о неукоснительном соблюдении требований безопасности при строительстве объектов. Проверки в рамках акции «Осторожно каникулы» продлятся до конца лета», – отметил Гарибян.