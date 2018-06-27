РИАМО - 27 июн. Апелляционная инстанция Арбитражного суда поддержала постановление Московского областного УФАС о наложении штрафа в размере более 25 миллионов рублей в отношении ЗАО «Протэкс-центр» за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Московское областное УФАС выявило факт нарушения компанией антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, что привело к поддержанию цен на электронных аукционах. На основании расследования управление вынесло постановление о привлечении ЗАО «Протэкс-центр» к административной ответственности в виде административного штрафа в размере более 25 миллионов рублей. Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в суд.

«Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ЗАО «Протэкс-центр» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России», – говорится в сообщении.