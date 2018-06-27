РИАМО - 27 июн. Субтропическую оранжерею после реставрации впервые увидят зрители экспериментального вечернего концерта «Тропическая классика» в «Аптекарском огороде» в Москве 29 июня, оранжерею закрыли для посетителей более 16 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

Субтропическая оранжерея — самая большая по площади среди всех оранжерей сада (более 1 тысячи квадратных метров).

«Старинный фасад Субтропической оранжереи у Зеркального канала — главная архитектурная достопримечательность старейшего ботанического сада России, популярная в социальных сетях. В процессе реконструкции удалось сохранить уникальные исторические архитектурные элементы начала и середины XIX века, чему дали высокую оценку многие современные архитекторы», - говорится в сообщении.

Музыкальный вечер 29 июня будет представлен произведениями европейской классики и спонтанного джаза. Выступит пианист Дэвид Брэйд со струнным квартетом Civitas. В программе экзотического музыкального вечера произведения с нового альбома The North (2018) и более ранние произведения.

Скоро в Субтропической оранжерее появятся семь новых экспозиций: растения, живущие на камнях, горный туманный лес, бамбуковый лес, рододендроны, камелии, цитрусовые и другие растения традиционных зимних садов, субтропический болотный лес, сухие субтропики, растения из регионов со средиземноморским климатом, листопадные субтропические леса с подлеском из пальм и гигантских однодольных.