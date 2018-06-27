РИАМО - 27 июн. Москвичи, которые в день выборов мэра столицы будут находиться в СНТ, смогут стать членами избирательной комиссии, также для членов избиркома организуют обучение, сообщил в среду руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома, председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Будем делать впервые, может быть, чтобы не везти из Москвы, те, кто проживает в СНТ, войдут в члены избирательной комиссии», - сказал Шапошников во время выездной рабочей встречи Мосгоризбиркома.

Он отметил, что в Москве будет проходить обучение для членов избирательной комиссии, но для тех, кто не сможет приехать, возможно будет дистанционное обучение.

«Председатели СНТ откликнулись на нашу просьбу, после того, как будут разработаны и напечатаны информационные материалы о выборах, они готовы их помогать распространять среди членов СНТ», - добавил Шапошников.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города Москвы. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.

Процесс подписания соглашений по образованию «дачных» избирательных участков для голосования на выборах мэра Москвы за пределами столицы начнется после 1 июля.