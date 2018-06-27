РИАМО - 27 июн. За минувшую неделю газоны и детские площадки в муниципалитетах Подмосковья освободили от 400 незаконно припаркованных автомобилей, сообщила в среду глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«На минувшей неделе (18-24 июня – ред.) в рамках проведенных рейдов инспекторы заставили убрать 392 транспортных средства, размещенных с нарушением установленных норм и правил чистоты, порядка и благоустройства», – сказала Витушева.

Она отметила, что в ходе рейдов инспекторы стали реже фиксировать транспортные средства, размещенные в местах, предназначенных для детских игр. На минувшей неделе за данное нарушение был назначен только один штраф. Также не поступали сигналы о подобных нарушениях и через мобильное приложение «Народный инспектор».

По словам Витушевой, инспекторы территориальных подразделений внимательно следят за соблюдением областного законодательства в местах, где играют маленькие дети.

«Причин такого улучшения ситуации несколько: это и проводимая службой и общественниками разъяснительная работа среди автовладельцев, и устанавливаемые ограждения детских площадок. Немалую роль играет и «Народный инспектор». Направленные через эту программу сообщения позволяют оперативно привлекать нарушителей к ответственности», – перечислила Витушева.

Она отметила, что по результатам надзорной деятельности инспекторы Госадмтехнадзора назначили штрафы на общую сумму более 700 тысяч рублей.